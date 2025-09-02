На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 16 тысяч военных приняли участие в параде в День независимости Вьетнама

Якушев принял участие в торжественном параде в Ханое
true
true
true
close
Кадр из видео ТАСС

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев принял участие в торжественном военном параде в честь Дня независимости Вьетнама в Ханое, сообщает пресс-служба партии.

Якушев также поприветствовал парадный расчет Вооруженных сил РФ и поздравил руководство Вьетнама со знаменательной датой.

Всего в параде приняли участие 16 тыс. военнослужащих.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие замсекретаря генсовета «Единой России», руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, руководитель центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Андрей Парфенов и делегации Белоруссии, Кубы, Китая, Лаоса и Камбоджи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами