Более 16 тысяч военных приняли участие в параде в День независимости Вьетнама

Якушев принял участие в торжественном параде в Ханое

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев принял участие в торжественном военном параде в честь Дня независимости Вьетнама в Ханое, сообщает пресс-служба партии.

Якушев также поприветствовал парадный расчет Вооруженных сил РФ и поздравил руководство Вьетнама со знаменательной датой.

Всего в параде приняли участие 16 тыс. военнослужащих.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие замсекретаря генсовета «Единой России», руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, руководитель центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Андрей Парфенов и делегации Белоруссии, Кубы, Китая, Лаоса и Камбоджи.