В РОЦИТ заявили об изменениях роликов на YouTube с помощью ИИ без ведома авторов

YouTube дискредитировал себя как площадку для самовыражения, потому что автор больше не может быть уверен, что публика увидит именно то, что он загрузил, заявил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

Он отметил, что пока площадка лишь тестирует изменения, которые в дальнейшем могут менять смысл сказанного.

«Пока это выглядит как спорные косметические фильтры, но завтра в игру могут войти корректировка текста выступлений, подмена изображений или незаметные манипуляции с контекстом», — сказал он.

По словам общественного деятеля и правозащитника, председателя Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, площадка начала отрабатывать механизм скрытого редактирования контента.

«Если сегодня никто не мешает поправить тени, то завтра речь может пойти о том, чтобы вырезать отдельные слова из речи или удалять целые фрагменты без уведомления автора», — сказал он.

Шлыков добавил, что подобная практика подрывает доверие к площадке.

«Блогер больше не контролирует собственный продукт. В этих условиях YouTube перестает быть надежной площадкой для создателей, и это – одна из основных причин, почему в России последовательно развивают собственные сервисы, снижая зависимость от иностранных монополий», — отметил он.

Ранее пользователи YouTube заметили, что в загруженных видео происходят изменения без ведома авторов. По словам очевидцев, ролики получают более глубокие тени, неестественно четкие края и пластиковую сглаженность. Авторы выражают недовольство вмешательством. В частности, художник под псевдонимом Mr. Bravo заявил, что стилизованные под VHS-эстетику ролики теряют свою уникальность, а трудоемкий «зернистый» эффект в цифровых изображениях полностью нивелируется.