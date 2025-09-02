В Красноярске мужчина с ножом ограбил школьника в подъезде

В Красноярске задержан ранее судимый 46-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на 13-летнего школьника, злоумышленник угрожал подростку ножом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Нападение произошло 28 августа в подъезде дома на улице Коломенской. По данным следствия, мужчина проследил за школьником и, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал отдать телефон.

Испуганный подросток отдал злоумышленнику свой гаджет стоимостью 12 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Красноярска, ранее имевший судимости. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

