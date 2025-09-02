На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске мужчина с ножом ограбил школьника в подъезде

В Красноярске задержали грабителя, напавшего на школьника в подъезде
В Красноярске задержан ранее судимый 46-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на 13-летнего школьника, злоумышленник угрожал подростку ножом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Нападение произошло 28 августа в подъезде дома на улице Коломенской. По данным следствия, мужчина проследил за школьником и, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал отдать телефон.

Испуганный подросток отдал злоумышленнику свой гаджет стоимостью 12 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Красноярска, ранее имевший судимости. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Югре перед судом предстанет 17-летний юноша, который украл деньги с карты отца и купил на них машину и наркотики. По данным следствия, обвиняемый в апреле 2025 года трижды похитил деньги с банковской карты отца. Общий ущерб составил 270 тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на покупку автомобиля и погашение долгов.

Ранее в Воркуте пойманный на воровстве подросток жестоко избил сотрудника магазина.

