На Wildberries появились автомобили популярных марок

На витрине Wildberries появились автомобили популярных марок от «ВТБ Авто», сообщает пресс-служба маркетплейса.

Теперь на Wildberries желающие смогут приобрести BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Volkswagen стоимостью от 4 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что автомобили можно заказать в Москве и Московской области, а в будущем доставка станет доступной и в других регионах.

По словам руководителя категории «Авто» Wildberries & Russ Василия Гаврилюка, теперь на витрине маркетплейса будет расширено количество брендов и моделей.

«При этом покупатели могут быть уверены в прозрачности цен, которые не могут измениться в процессе оформления сделки, а также рассчитывать на существенную экономию времени, потраченного на покупку транспортного средства», — сказал он.

На маркетплейсе отметили, что, выбрав понравившуюся модель, клиент оформляет заказ и вносит предоплату. После этого менеджер «ВТБ Авто» свяжется с клиентом и запросит необходимую информацию для заключения договора, который будет передан перед выдачей автомобиля. Также потребитель имеет право вернуть машину после осмотра.

Как отметил генеральный директор «ВТБ Авто» Сергей Медынский, сотрудничество сервиса с маркетплейсом откроет для клиентов доступ к более широкому ассортименту мировых брендов.

«При этом для людей сохраняется привычный, быстрый и безопасный способ приобрести автомобиль. Исследование «ВТБ Авто» показало, что 55% россиян готовы купить авто дистанционно», — рассказал он.

Напомним, категория «Транспортные средства» появились на Wildberries весной 2024 года.