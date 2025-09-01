На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Wildberries появились автомобили популярных марок

На Wildberries добавили автомобили популярных марок от «ВТБ Авто»
Depositphotos

На витрине Wildberries появились автомобили популярных марок от «ВТБ Авто», сообщает пресс-служба маркетплейса.

Теперь на Wildberries желающие смогут приобрести BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Volkswagen стоимостью от 4 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что автомобили можно заказать в Москве и Московской области, а в будущем доставка станет доступной и в других регионах.

По словам руководителя категории «Авто» Wildberries & Russ Василия Гаврилюка, теперь на витрине маркетплейса будет расширено количество брендов и моделей.

«При этом покупатели могут быть уверены в прозрачности цен, которые не могут измениться в процессе оформления сделки, а также рассчитывать на существенную экономию времени, потраченного на покупку транспортного средства», — сказал он.

На маркетплейсе отметили, что, выбрав понравившуюся модель, клиент оформляет заказ и вносит предоплату. После этого менеджер «ВТБ Авто» свяжется с клиентом и запросит необходимую информацию для заключения договора, который будет передан перед выдачей автомобиля. Также потребитель имеет право вернуть машину после осмотра.

Как отметил генеральный директор «ВТБ Авто» Сергей Медынский, сотрудничество сервиса с маркетплейсом откроет для клиентов доступ к более широкому ассортименту мировых брендов.

«При этом для людей сохраняется привычный, быстрый и безопасный способ приобрести автомобиль. Исследование «ВТБ Авто» показало, что 55% россиян готовы купить авто дистанционно», — рассказал он.

Напомним, категория «Транспортные средства» появились на Wildberries весной 2024 года.

