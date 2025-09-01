Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совфеда Владимир Якушев возложил венок к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое, сообщает пресс-служба партии.

Также Якушев вместе с замсекретаря генсовета «Единой России», руководителем фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым и руководителем центрального межрегионального координационного совета партии, депутатом Госдумы Андреем Парфеновым посетил мемориальный комплекс первого президента Вьетнама Нго Динь Зьема.

Кроме того, Якушев пожелал дальнейшего процветания российско-вьетнамской дружбе в памятной книге в Доме Хо Ши Мина.

В рамках визита российская делегация также проведет встречи с высшим руководством коммунистической партии Вьетнама и примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия независимости страны.