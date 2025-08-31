На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии пенсионер сжигал мусор и попал в реанимацию

В Башкирии пенсионер сжигал мусор и оказался в больнице
Павел Лисицын/РИА Новости

В Ишимбайском районе помощь врачей потребовалась 79-летнему мужчине, который сжигал мусор и получил тяжелые ожоги. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. 79-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Стерлитамака с термическим ожогом 29% лица, туловища и верхних конечностей.

По информации МЧС Башкирии, состояние пациента стабильное, с он находится в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что ожоги пожилой мужчина получил, когда пытался развести костер, чтобы сжечь накопившийся мусор.

До этого девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске. Инцидент произошел в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате пострадал ребенок. 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогом ступни. Прокуратура начала проверку и установит все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Калининграде семилетний мальчик жарил сосиски и загорелся.

