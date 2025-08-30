В Подмосковье ребенок выбросил из окна деньги родителей

В ЖК «Мытищи Парк» маленький ребенок развлекался, выбрасывая из окна деньги и наблюдал, как купюры медленно опускаются на землю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано Мытищи».

Жители многоэтажки в ЖК «Мытищи Парк» два дня наблюдали за ребенком, который играл, выбрасывая из окна деньги. Ребенок открыл окно, выбрасывал по несколько купюр и наблюдал, как они летят.

Соседи мальчика рассказали, что сейчас в чате дома разыскивают родителей хулигана, им еще только предстоит узнать о произошедшем и подсчитать убытки.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Омске шестилетний мальчик выжил, выпав из окна восьмого этажа.