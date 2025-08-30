Россиянин с топором ворвался в магазин и угрожал продавцу

В Челябинске правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, злоумышленник угрожал продавцу кухонным топориком. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошёл в торговой точке на улице Артиллерийской, неизвестный ворвался в торговый зал. Угрожая продавцу кухонным топориком, он похитил из кассы выручку в сумме 10 тысяч рублей и скрылся.

Личность грабителя быстро установили. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Мужчина успел выбросить орудие преступления в лесополосе, но топорик был обнаружен и изъят полицией. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пьяный мужчина угрожал продавцу осколком бутылки. Вора заметил продавец, он попытался остановить мужчину, но тот вытащил из рюкзака бутылку, разбил ее и угрожал сотруднику торговой точки. Прибывший на место наряд полиции задержал нападавшего, им оказался 60-летний бездомный. Известно, что подозреваемый был 11 раз судим за кражи, грабежи и разбои. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

