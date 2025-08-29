Рабочие вынесли с предприятия золота на 668 млн рублей и пошли под суд

В Якутии рабочих судят за вынос с предприятия золота на 668 млн рублей

В Иркутской области 34-летний мужчина попал под суд за кражу золота на предприятии. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина вместе со знакомым в 2023 году работали на золотодобывающем предприятии в Якутии. Некоторое время они под одеждой выносили часть золота и прятали в тайнике.

«С июня по август 2023 года мужчины похитили золото общей массой свыше 47 кг», – сообщается в публикации.

Позже они стали участниками ОПГ, которая пыталась провезти в Иркутскую область более 128 кг золота, стоимость его составляла более 668 миллионов рублей.

В отношении всех участников группы возбудили уголовные дела. Одному из них, 34-летнему мужчине, уже вынесли приговор. Ему назначили четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Дела остальных участников рассматриваются.

