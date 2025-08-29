Врач объяснил, может ли грыжа позвоночника исчезнуть самостоятельно

Что такое грыжа позвоночника, какими симптомами она может проявляться, а также как ее диагностируют и лечат, «Газете.Ru» рассказал врач-невролог медицинской компании СбeрЗдоровье Максим Панков.

«Между позвонками расположены межпозвонковые диски — «амортизаторы», которые помогают смягчать внешнюю нагрузку, например при прыжках, беге или резких поворотах тела, что, в свою очередь, защищает позвоночник от повреждений. Внутри они мягкие, а снаружи покрыты плотной оболочкой. Процесс образования грыжи начинается с изнашивания или повреждения межпозвонкового диска. Затем его внутренняя часть начинает давить на ослабленную внешнюю оболочку, и в случае ее разрыва, выпячивается наружу, образуя грыжу», — объяснил он.

К основным факторам риска развития грыж позвоночника относятся: генетическая предрасположенность; возраст — со временем диски теряют влагу и прочность; травмы спины; длительное пребывание в положении сидя; избыточный вес — создает дополнительную нагрузку на позвоночник; подъем тяжестей рывковым движением с согнутой спиной.

«Грыжи позвоночника встречаются практически у всех взрослых людей, что является нормальным проявлением возрастных изменений. При этом человек зачастую даже не подозревает об их наличии, так как они не задевают нервные структуры и, соответственно, не вызывают каких-либо симптомов. В большинстве случаев такие грыжи оказываются случайной находкой при проведении МРТ позвоночника. Однако если грыжа сдавливает нервный корешок — что зависит от ее расположения и величины, — то у человека могут быть «простреливающие» боли в спине; онемение или покалывание в конечностях; слабость в мышцах, например пациенту трудно вставать на носочки», — рассказывает врач.

При возникновении подобных симптомов следует обратиться на консультацию к врачу-неврологу, чтобы выявить точную причину их возникновения и назначить необходимое лечение. Данные проявления могут возникать и по другим причинам, например, боль в спине может быть из-за перенапряжения мышц спины или на фоне заболеваний тазобедренных суставов. Важно отметить, что отсутствие лечения грыжи позвоночника, затрагивающей нервные структуры и имеющей симптомы, способно приводить к осложнениям, среди которых хронические боли и необратимая потеря силы в мышцах конечностей.

Диагноз устанавливается на основании визуального осмотра пациента и подробного сбора анамнеза. При необходимости врач назначает дополнительное обследование — МРТ позвоночника. При наличии показаний пациента могут направить на консультацию к хирургу-вертебрологу или нейрохирургу.

«Около 70–90% случаев межпозвонковых грыж не требуют оперативного вмешательства, так как при правильной консервативной терапии организм способен к естественной резорбции — к самостоятельному »‎рассасыванию»‎ грыжи», — рассказывает врач.

Лечение грыжи позвоночника включает применение нестероидных противовоспалительных препаратов и миорелаксантов, а после стихания острого периода — занятия лечебной физкультурой, которые направлены на укрепление мышц спины. Если интенсивные боли сохраняются несмотря на неоднократные курсы консервативного лечения, пациенту могут назначить блокады — инъекции обезболивающего препарата, которые вводят в область пораженных нервных структур.

«К основным показаниям для проведения операции относятся: отсутствие эффективности консервативного лечения спустя 6–12 недель, прогрессирующая слабость в мышцах конечностей, нарушение функций мочевого пузыря или кишечника», — уточняет Панков.

Чтобы снизить риск формирования грыж позвоночника, рекомендовано придерживаться следующих мер. При подъеме тяжестей нужно соблюдать правильную технику — присаживаться с прямой спиной и поднимать груз с опорой на ноги. Также необходимо регулярно заниматься физической активностью, которая направлена на укрепление мышц спины и живота — примерно 3-4 раза в неделю по 50 минут. Это может быть, например, плавание или пилатес.

Кроме того, следует избегать длительного нахождения в сидячем положении — рекомендуется через каждые 30-60 минут вставать и делать небольшую разминку, например, круговые вращения рук и ног. Помимо этого, необходимо контролировать массу тела — при окружности талии у мужчин более 94 см у мужчин, а у женщин – более 80 см следует обратиться на консультацию к врачу-эндокринологу, чтобы составить план безопасного снижения веса.

