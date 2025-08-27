Россиянин пытался купить несуществующую машину и лишился 3 млн рублей

Житель Каменского района потерял 3,2 млн рублей при покупке онлайн, он перевел мошенникам деньги, но так и не дождался обещанного автомобиля. Об этом сообщает УМВД Тульской области.

64-летний россиянин планировал купить автомобиль, он нашел в одном из мессенджеров группу, где «дилеры» предлагали свои услуги. Неизвестный предложил ему полный пакет услуг: покупку иномарки, оформление таможенных документов и доставку в регион.

После получения фотографии автомобиля и предварительного согласия пенсионера, мошенники запросили полную предоплату. Доверчивый мужчина перевел всю сумму, но так и не дождался ни машины, ни документов. Общий ущерб составил 3,1 млн рублей.

До этого на Кубани мошенники похитили у пенсионерки 1,3 млн рублей. Лжесиловики заявили, что с ее счета незаконно перевели крупную сумму на Украину. Злоумышленники сообщили, что теперь женщине грозит уголовное дело и обыск, в ходе которого у нее изымут все деньги. Чтобы «спасти» сбережения, пенсионерке предложили передать наличные курьеру «для сохранности».

Ранее в Москве пенсионерка поверила «брокеру», продала квартиру и лишилась 11 млн рублей.