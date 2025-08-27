На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрей Воробьев посетил центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе

Из центра «Витязь» бойцам в зону СВО отправили вещи от жителей Подмосковья
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и ведущий Владимир Соловьев посетили центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе и пообщались с инструкторами и кандидатами на службу по контракту, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Как отметил Воробьев, в центре работают «краповые береты», которые активно помогают контрактникам на первоначальном этапе.

«Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе, чтобы ребята могли получить не только базовые навыки, но и более глубокие знания», — сказал губернатор.

Программа в центре «Витязь» включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, а также основы оказания первой медицинской помощи и боевого взаимодействия.

Подготовку проводят 18 инструкторов, а их работу курирует Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

«Молодежь к нам приходит мотивированная. Стараемся дать ребятам самое главное – безопасное обращение с оружием, знания тактической медицины, чтобы умели наложить жгут и повязку, навыки эвакуации. Большое внимание уделяем БПЛА», — сказал Лысюк.

Кроме того, в центре каждую субботу проводят День открытых дверей, в который все желающие могут посмотреть, как все организовано, а также принять участие в занятиях.

Лысюк добавил, что недавно от центра «Витязь» в зону СВО отправили очередную фуру с дронами, внедорожниками, эвакуационной техникой, а также вещами, которые собрали жители Подмосковья.

«Спасибо командирам, они помогают нам сориентироваться, говорят, что сейчас больше всего нужно – вооружение или какие-то специальные технические средства», — отметил Воробьев.

