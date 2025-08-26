Предприниматели помогли украсить необычные площадки фестиваля «Сады и цветы»

Российские предприниматели приняли активное участие в украшении площадок фестиваля «Сады и цветы» в рамках проекта «Лето в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

На ступенях стадиона «Динамо» в рамках фестиваля появился футбольный сад с лужайками из герани, райграса и тысячелистника.

Также на Ленинградском проспекте высадили деревья, а у Дома культуры «ГЭС-2» и на площади у центра художественного производства «Своды», на Болотной набережной и спуске к Водоотводному каналу появились яркие цвета Бразилии. В рамках фестиваля на спуске к Водоотновдному каналу высадили растения в цветах, характерных для художницы Лины Бо Барди.

В рамках фестиваля в Москве украсили и другие площадки, среди которых улица Кузнецкий мост, Московский зоопарк, Пушкинская площадь и другие.

Напомним, в рамках фестиваля «Сады и цветы» в Москве появились вертикальные зеленые стены, украсили мосты и аллеи. Фестиваль продлится в Москве до 7 сентября.