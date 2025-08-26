На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске мужчина упал со смотровой площадки и пролетел 70 метров

В Красноярске спасли мужчину, упавшего со смотровой площадки
true
true
true
close
КГКУ «Спасатель»/VK

Красноярские спасатели оказали помощь мужчине, упавшему с крутого склона смотровой площадки. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел на смотровой площадке около Студгородка. 54-летний мужчина оступился, потерял равновесие и упал с крутого склона высотой 70 метров. Подняться самостоятельно он смог.

Очевидцы произошедшего обратились в экстренные службы, спасатели, прибывшие на вызов, с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и подняли его на мягких носилках. Мужчина получил травмы руки и головы, он передан сотрудникам скорой помощи.

До этого в горах Бурятии спасли пенсионера с тяжелой травмой позвоночника. Инцидент произошел в горах в районе реки Китой, два путешественника отправились в поход, один из них — 69-летний мужчина неудачно упал и получил серьезную травму позвоночника. На место происшествия выдвинулся отряд спасателей. Спасатели приняли решение об экстренной воздушной эвакуации пострадавшего. Вертолетом мужчину доставили в одну из больниц Иркутска.

Ранее в Крыму турист выжил после падения со скалы.

