В Тульской области прошел турнир по ММА памяти погибших воинов

В Тульской области состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный памяти погибших воинов. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной общественной организацией «Альха», которая организовала мероприятие.

«Этот турнир мы провели в честь героев СВО, отдавших свою жизнь за Родину. Их подвиг — вечен, имена навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в тексте.

Как уточнили организаторы, идею провести такой турнир предложили военнослужащие с линии боевого соприкосновения.

«Хотелось бы, чтобы этот турнир стал ежегодным. В следующем году мы планируем сделать его чуть крупнее, потому что, как выяснилось, спортсменам это все небезразлично. Мы готовы поддерживать такие инициативы», — отметил один из организаторов.

Также к участникам и гостям мероприятия обратились бойцы, предложившие провести этот турнир.

«Наше движение обращается к вам с линии боевого соприкосновения. Сегодня мы не можем быть рядом с вами, так как выполняем боевую задачу. Этот турнир — не просто спорт, это память о наших товарищах, героях Тульской земли, самых достойных из нас. Их подвиг — это связь поколений фронтовиков, пример мужества и героизма. Мы обязаны хранить эту память и воспитывать новых героев», — говорится в видеообращении.

Также РОО «Альха» выразила благодарность всем, кто поддержал мероприятие: спортсменам, тренерам, гостям и тем, кто разделил с участниками атмосферу единства и уважения к героям.