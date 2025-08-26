На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге обсудят корпоративное и социальное волонтерство

В Петербурге пройдет юбилейный проект «Будь с городом!»
Проект «Будь с городом!»

В Санкт-Петербурге 28-30 августа 2025 года состоится юбилейный 10 социально-благотворительный проект «Будь с городом!». В его рамках пройдет десятая Петербургская конференция «Корпоративное волонтерство», сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, в этом году оно будет посвящено теме «Десятилетие изменений во благо: как корпоративное волонтерство создает актуальные решения и развивает устойчивые партнерства». Участники обсудят комплексный подход к рассмотрению актуальных вопросов развития корпоративного волонтерства.

Сообщается, что изначально целью проекта «Будь с городом!» было создание пространства для диалога между представителями бизнеса, государственного сектора и НКО для развития института корпоративного волонтерства в Северо-Западном федеральном округе.

«Уже 10 лет мы наблюдаем за очевидными изменениями и в корпоративной культуре, и в организации социальных и инклюзивных корпоративных механизмов, и не только фиксируем, но и транслируем мысль и тенденцию, что социальная ответственность бизнеса растет», — рассказала директор социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» Александра Хачатрян.

Также в связи с проведением в России Года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на площадку обсудят помощь ветеранам и людям пожилого возраста. Подчеркивается, что забота о людях «серебряного возраста» является одним из приоритетов развития Санкт-Петербурга.

Ключевым событием проекта «Будь с городом!» станет большой концерт-марафон, который пройдет 30 августа в парке ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове. Хедлайнером мероприятия будет певица МакSим. Также в концерте примут участие певица Оксана Почепа (Акула) и группы «Модерн» и «Перемотка».

