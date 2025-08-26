В Москве женщина попала в больницу с торчащей из глаза веткой

В Москве из глаза женщины медики извлекли застрявшую ветку

Женщина попала в московскую больницу после того, как случайно получила травму во время прогулки по лесу. Об этом сообщает минздрав столицы.

Пострадавшая поступила в больницу с повреждением глаза. На прогулке она случайно наткнулась на ветку, и предмет застрял ниже брови.

«Ситуация выглядит страшной, однако пациентке повезло: глазное яблоко в целостности, зрение не пострадало!», – сообщается в публикации.

При обследовании выяснилось, что ветка травмировала ткани верхнего века. Специалисты удалили ветку и отправили женщину домой.

До этого в Чите школьница лишилась зрения из-за линз. 16-летняя девушка в течение четырех лет надевала и снимала их под присмотром матери. В какой-то момент читинка стала жаловаться на светобоязнь и боль при ношении линз.

В результате ей диагностировали язву роговицы. Однако к этому моменту пострадавшая ничего не видела.

Ранее в Китае спасли трехлетнюю девочку с 15-сантиметровым ножом в голове.