Россия в июле удвоила закупки фармпродукции из Китая

РИА Новости: Китай в июле экспортировал в Россию фармпродукцию на $15,9 млн
true
true
true
close
Depositphotos

В июле 2025 года Китай почти в два раза увеличил поставки фармацевтической продукции в Россию по сравнению с прошлым годом. Это подсчитало РИА Новости, опираясь на данные Евростата.

По данным статистики, в прошлом месяце Россия импортировала из КНР медикаментов и другой фармпродукции на сумму $15,9 млн. Это почти в два раза больше, чем в июле 2024 года, и на 41% больше по сравнению с июнем 2025 года. За семь месяцев текущего года закупки из Китая выросли на треть и достигли $77,4 млн.

Наибольший объем закупок в июле пришелся на иммунологические препараты и средства, изготовленные из крови, на сумму $5,9 млн. Кроме того, Россия закупала гепарин и другие препараты животного происхождения ($4,4 млн), перевязочные материалы (около $3 млн), медикаменты ($2,2 млн), а также различные медицинские аксессуары и вспомогательную продукцию ($476 тыс.).

По итогам июля крупнейшими покупателями китайской фармпродукции стали США ($214,9 млн), Дания ($128,6 млн), Франция ($111,8 млн), Великобритания ($32,3 млн) и Австралия ($32 млн). Россия заняла 17-е место по объему закупок.

В целом Китай за июль экспортировал фармпродукцию на $1,16 млрд, а за семь месяцев текущего года — на $7,47 млрд.

Ранее в России возникли перебои с лекарствами от красной волчанки.

