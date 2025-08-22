Проект ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» назвали беспрецедентным для России

Проект ВСМ «Москва – Санкт-Петербуг» — беспрецедентный для России, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках форума «Развитие городов и территорий – взгляд в будущее».

Он отметил, что проект даст не только рабочие места, но и улучшит транспортную доступность.

«Проект откроет жителям регионов больше возможностей для получения образования, медицинских услуг и участия в культурной жизни страны», — сказал он.

Ведяхин добавил, что ВСМ становится рекордным для России по количеству денег и участников.

«Под документацией для ее финансирования было поставлено примерно 1000 подписей. В проекте ВСМ строители будут опираться на отечественные разработки с учетом зарубежного опыта – в частности, Китая», — сказал он.

Ведяхин отметил, что риски возможного усиления санкций не выглядят критическими и даже ослабление санкций вряд ли существенно повлияет на скорость строительства.

«Проект будет реализовываться со значительным акцентом на импортозамещение технологий и дальнейшее совершенствование именно отечественного опыта», — сказал он.

По словам Ведяхина, при активном внедрении ИИ прирост ВРП Пермского края в 2030 году составит 181,3 млрд рублей.

«Сильнее всего внедрение ИИ отразится на обрабатывающем производстве - 64,7 млрд рублей, добыче полезных ископаемых - 52,9 млрд рублей и торговле - 15,7 млрд рублей», — заключил он.

Напомним, открытие высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» планируется в 2029 году.