Стали известны площадки пятой Московской недели моды

Более 220 брендов примут участие в Московской неделе моды
true
true
true
close
Пресс-служба Фонда моды

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября в парке «Зарядье», арт-пространстве «Паркинг Галерея», на парящем мосту и Китайгородской стене, на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в рамках Московской недели моды пройдет более 100 показов.

Сергунина рассказала, что в неделе моды примут участие дизайнеры из России, Бразилии, Китая, Турции, Индии, ЮАР и других стран.

Также в «Паркинг Галерее» организуют маркет с одеждой, обувью и аксессуарами российского производства.

Кроме того, на неделе моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.

«Масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов России», — добавила Сергунина.

По словам модельера Алены Ахмадуллиной, мероприятие поможет дизайнерам сформировать устойчивую идентичность и развить собственный визуальный язык.

Также основательница бренда модной одежды Евгения Линович рассказала, с каждым годом Московская неделя моды показывает, что в российской индустрии растет конкурентноспособность.

