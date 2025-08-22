На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победитель «Лидеров России» назначен замглавы администрации «Сириуса»

Победитель «Лидеров России» Новокрещенов будет развивать талантливую молодежь
Пресс-служба Федеральной территории «Сириус»

Победитель пятого сезона проекта «Лидеры России» Илья Новокрещенов назначен заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба «Сириуса», уточнив, что Новокрещенов стал директором департамента научно-технологического развития, образования, культуры, молодежной политики и спорта.

Уточняется, что на посту он займется развитием экосистемы для раскрытия и развития талантов молодежи со всей России. Его задача — создавать условия, при которых будут достигнуты цели, поставленные перед «Сириусом» президентом РФ — по развитию талантов в науке, образовании, спорте, культуре, здравоохранении, молодежной и социальной политике.

«Основная задача команды — реализация государственных программ федеральной территории «Сириус», то есть создание условий для того, чтобы она в интересах всей страны разрабатывала и апробировала механизмы, инструменты и методики, направленные на развитие талантов детей и молодежи и «педагогики смыслов» с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности России», — отметил Новокрещенов.

Сообщается, что ранее он работал учителем истории и директором столичных школ, затем был заместителем главы департамента образования и науки Москвы, после занимал пост директора Федерального института родных языков народов РФ.

