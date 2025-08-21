На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С начала 2025 года в столичное метро поставили 168 новых вагонов

Ликсутов: за 15 лет доля нового подвижного состава в метро Москвы превысила 77%
Дептранс Москвы

За 15 лет доля нового подвижного состава в метро Москвы выросла до более 77%, а с начала 2025 года было поставлено 168 новых вагонов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что обновление подвижного состава столичного метро продолжается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«С начала лета в столичном метро приняли 40 современных вагонов «Москва-2024» для Замоскворецкой линии и новых участков Троицкой линии. Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных», — сказал он.

Ликсутов добавил, что ежедневно по Замоскворецкой линии совершают более 800 тыс. поездок.

Также Ликсутов напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме был подписан крупнейший в мире контракт на поставку новых поездов.

«Планируем, что в 2030 году процент новых составов увеличится до более чем 90%, а в метро не останется линий без современных поездов», — сказал он.

