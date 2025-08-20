В Йошкар-Оле годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Марий Эл годовалый ребенок выжил после падения с четвертого этажа

В Йошкар-Оле устанавливаются обстоятельства травмирования годовалого ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Марий Эл.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Якова Эшпая, годовалый мальчик находился на кухне без присмотра взрослых. Ребенок самостоятельно забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна четвертого этажа.

Пострадавший госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливается, где в момент происшествия находились родители несовершеннолетнего — не сообщается.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Биробиджане школьник выпал из окна, приземлился на козырек подъезда и выжил.