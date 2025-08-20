На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Держатели карт москвича смогут воспользоваться «Быстрым проходом» за пределами МЦД

Максим Ликсутов: «Быстрый проход» заработает за пределами МЦД в Подмосковье
Дептранс Москвы

С 1 сентября держатели карт москвича смогут воспользоваться «Быстрым проходом» на пригородных электропоездах ЦППК и МТППК за пределами Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что расширение зоны действия «Быстрого прохода» позволит 3 млн владельцам карт москвича с бесплатным проездом экономить до 7 минут на каждой поездке.

Для пользования «Быстрым проходом» необходимо 1 раз в год активировать функцию на карте москвича в ж/д кассе.

В результате расширения зоны действия «Быстрым проходом» можно будет воспользоваться на 350 ж/д станциях Москвы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления.

«Расширение зоны действия функции «Быстрый проход» за пределы МЦД позволит дополнительно экономить жителям столицы суммарно 1,2 млн часов в год», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что теперь московским льготникам не нужно будет пользоваться кассами или автоматами по продаже билетов перед каждой поездкой.

«Это позволит сократить число обращений на 10%. Мы продолжаем развивать единую билетную систему в московской агломерации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — заключил Ликсутов.

Напомним, ранее функция «Быстрый проход» была доступна московским льготникам на 137 станциях в пределах МЦД.

