Москвичей научат правильно общаться с ИИ

На форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе студенты и преподаватели столичных колледжей проводят ИТ-мастер-классы, на которых все желающие могут познакомиться с профессиями будущего и узнать об обучении в столичных колледжах. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В частности, колледж автоматизации и информационных технологий № 20 приглашает гостей площадки в нейромастерскую желаний, где учат правильно общаться с ИИ. Мастер-класс посетили уже более 2 тыс. человек.

Также на мастер-классе Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий участникам мероприятия рассказывают о городах будущего и возможностях внедрения в них ИИ. С помощью специального пульта гости могут управлять электричеством и водоснабжением. Стенд посетили уже более 5 тыс. человек.

Студенты колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина проводят два мастер-класса – по изготовлению на автоматической линии электронной платы в виде светодиодного брелока и о квантовых технологиях. На втором с помощью оптического волокна, стеклянных нитей для передачи данных и сетевого кабеля гости создают участок защищенной линии связи. Мастер-классы посетили порядка 3 тыс. человек.

На мастер-классе Московского колледжа бизнес-технологий все желающие учатся управлять бионической рукой. Гаджет уже протестировали свыше 600 гостей площадки.

Ранее сообщалось, что площадка столичного образования на форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе будет работать до 14 сентября. Помомо участия в мастер-классах гости могут увидеть макеты школ и колледжа будущего, а также здания, обновленные по программе «Моя школа».