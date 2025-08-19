«Чемпионат» подарил детям посещение футбольного матча в Туле

«Чемпионат» в рамках проекта «Открывая спорт» организовал для воспитанников центра развития и сопровождения из города Киреевск выезд на матч футбольного клуба «Арсенал Тула» и встречу с олимпийской чемпионкой Ольгой Слюсаревой, сообщает пресс-служба портала.

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, дети смогли не только увидеть профессиональных футболистов, но и почувствовать, что мечты сбываются.

«Спорт объединяет, и сегодня мы все стали частью одной большой семьи», — сказал он.

Также директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский отметил, что география проекта и количество участников постоянно растут.

«Благодаря совместным усилиям мы мотивируем ребят активнее заниматься спортом и поддерживать свой любимый клуб», — сказал он.