В музее-заповеднике «Гатчина» пройдет международный фестиваль света

Более 50 проектов впишутся в пространство Гатчинского парка в рамках «Ночи света»

В Санкт-Петербурге в музее-заповеднике «Гатчина» с 28 по 30 августа состоится международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз. Темой фестиваля 2025 года станет «Игра». Участники исследуют игру как способ познания, взаимодействия и трансформации — от детской фантазии до цифровых стратегий. Организаторы подчеркивают, что игра может быть как развлечением, так и сложной системой, влияющей на жизнь людей.

В рамках фестиваля посетители смогут пройти маршрут по ночному парку, где природа, архитектура и технологии соединятся в единое пространство. В программе примут участие художники из Петербурга, Москвы, других регионов России, а также Испании, Франции, Италии, Туниса и Китая — всего более 50 проектов. Большинство из них созданы специально для «Ночи света» с учетом истории и ландшафта «Гатчины».

«В »Гатчину» съедутся игроки самых разных направлений: креативные студии, медиахудожники, архитекторы, дизайнеры среды и света — чтобы создать уникальный творческий маршрут вдоль Белого озера. Мы работаем с технологическим искусством в непростом пространстве исторического парка — соединяя инновационные проекты с богатой историей и культурой», — отметила директор фестиваля Ольга Аршанская/

По ее словам, «Ночь света» выросла за рамки масштабного культурного события Петербурга и становится постоянно действующей творческой лабораторией.

«В 2025 году мы представим Гатчину зрителям не просто как место проведения фестиваля, а как его главное, живое действующее лицо», — добавила она.

Фестиваль включает несколько программ: основную, конкурсную и специальную. Особое внимание уделяется поддержке молодых художников. Значительная часть маршрута состоит из работ финалистов Международного конкурса световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга.

Молодые участники несколько месяцев разрабатывали идеи в творческой лаборатории, изучая историю и современность «Гатчины». В их работах нашли отражение старинные карты парка, корабли потешной флотилии, реактор института ядерной физики и другие символы города.