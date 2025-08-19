На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал Путина главным действующим лицом на переговорах в Белом доме

Политолог Колчин: Путин не дал обмануть Россию перемириями
Kevin Lamarque/Reuters

Президент России Владимир Путин был главным действующим лицом на прошедших в Белом доме переговорах президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и глав европейских стран, заявил политолог Петр Колчин.

«Не присутствуя на самой встрече, он, без сомнения, определял ее ход, отстаивая интересы нашей страны. Именно российский план урегулирования лег в основу дискуссии», — сказал он.

Колчин добавил, что Киев и европейские спонсоры быстро потеряли свой первоначальный задор.

«Путин не дал обмануть Россию перемириями и выстроил твердый план окончательного урегулирования конфликта, который включает ликвидацию его первопричин, обеспечение вопросов безопасности как России, так и всего европейского региона», — сказал политолог.

По словам Колчина, в ходе переговоров на Аляске Путин привел убедительные аргументы о необходимости полноформатного урегулирования.

«США поддерживают позицию России – еще два года назад это показалось бы шуткой или анекдотом, но сейчас это геополитическая реальность, что, безусловно, подтверждает успех Путина в дипломатии», — сказал он.

Колчин подчеркнул, что Путин побеждает конкретными предложениями и планами.

«Это безусловное преимущество России. С аргументацией и логикой Путина становится невозможно спорить», — заключил он.

