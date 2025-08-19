На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Народный фронт» подвел итоги сборов под девизом «Все для Победы!» за 2 года

Сбор «Народного фронта» для военных медиков в зоне СВО превысил 600 млн рублей
true
true
true
close
«Народный фронт»

За 2 года сбор «Народного фронта» под девизом «Все для Победы!» для военных медиков в зоне СВО превысил 617 млн рублей, сообщает пресс-служба проекта.

За это время в зону СВО было передано 180 автомобилей, более 100 единиц мототехники, 200 эвакуационных тележек с электроприводом, 2,5 тыс. носилок и волокуш, а также 1,5 тыс. медицинских рюкзаков.

Кроме того, в зону СВО доставили 550 комплектов защиты для автомобилей и 115 комплектов защиты для водителей.

В доставке медицинского оборудования военным медикам принял участие представитель «Народного фронта», главный иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус.

Как отметил российский певец Александр Розенбаум, его отец был военным фельдшером на войне.

«У него много наград и орденов. Он вытаскивал очень много людей с поля боя. Вы можете представить, как я этим гордился», — сказал он.

Как рассказала представитель «Народного фронта» Юлия Зимова, у медиков уже сформировано представление о том, как выглядит современная эвакуационная группа.

«Это мобильные, защищенные, оснащенные всем необходимым команды, которые работают там, где невозможно проехать на крупной технике. У них всегда есть риск оказаться под огнем, поэтому защита и скорость – ключевые условия их работы», — сказала она.

В «Народном фронте» напомнили, что присоединиться к сбору можно на сайте «Все для Победы!» или по QR-коду.

На собранные средства закупаются автомобили для эвакуации, медицинское оборудование, лекарства и все необходимое для работы эвакуационных групп в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами