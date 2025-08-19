«Народный фронт» подвел итоги сборов под девизом «Все для Победы!» за 2 года

За 2 года сбор «Народного фронта» под девизом «Все для Победы!» для военных медиков в зоне СВО превысил 617 млн рублей, сообщает пресс-служба проекта.

За это время в зону СВО было передано 180 автомобилей, более 100 единиц мототехники, 200 эвакуационных тележек с электроприводом, 2,5 тыс. носилок и волокуш, а также 1,5 тыс. медицинских рюкзаков.

Кроме того, в зону СВО доставили 550 комплектов защиты для автомобилей и 115 комплектов защиты для водителей.

В доставке медицинского оборудования военным медикам принял участие представитель «Народного фронта», главный иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус.

Как отметил российский певец Александр Розенбаум, его отец был военным фельдшером на войне.

«У него много наград и орденов. Он вытаскивал очень много людей с поля боя. Вы можете представить, как я этим гордился», — сказал он.

Как рассказала представитель «Народного фронта» Юлия Зимова, у медиков уже сформировано представление о том, как выглядит современная эвакуационная группа.

«Это мобильные, защищенные, оснащенные всем необходимым команды, которые работают там, где невозможно проехать на крупной технике. У них всегда есть риск оказаться под огнем, поэтому защита и скорость – ключевые условия их работы», — сказала она.

В «Народном фронте» напомнили, что присоединиться к сбору можно на сайте «Все для Победы!» или по QR-коду.

На собранные средства закупаются автомобили для эвакуации, медицинское оборудование, лекарства и все необходимое для работы эвакуационных групп в зоне СВО.