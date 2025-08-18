Россияне хотят видеть на торте котов, крыс и Гарри Поттера

Гарри Поттер лидирует среди героев киновселенных по количеству упоминаний на тортах. Десерты с отсылками к саге покупают в 2,3 раза чаще, чем со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем те, где изображен Эдвард Каллен из фильма «Сумерки». Это показало исследование Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди животных однозначные лидеры — это коты. В пять раз реже покупают торты с крысами, гусями и лягушками. Среди собак главным фаворитом россиян является корги. Впрочем, они в 7,3 раза менее популярны, чем кошки.

Тренд 2025 года — персонаж Стич из мультфильма «Лило и Стич». Популярные когда-то капибары до сих пор в десятке лидеров по изображению на торте, в том числе на десерты добавляют их фигурки.

«Мы видим растущий тренд на необычные десерты: россиянам нравятся отсылки к популярным образам и мемам. Так, спрос на торты с Эдвардом Калленом связан с цитатой «И давно тебе 17?» из фильма. При этом в лидерах — десерты с собственным дизайном, где размещают как личные пожелания, так и шутки или фото именинника», — рассказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

