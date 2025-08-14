На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переговоры глав РФ и США назвали важным этапом продолжительной дипломатической работы

Политолог Динилин: резкие заявления от лидеров РФ и США маловероятны
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

С момента последней очной встречи президента России Владимира Путина с главой США мир сильно изменился, диалог на Аляске будет происходить в условиях новой геополитической реальности. Об этом на круглом столе ЭИСИ по теме «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания» в МИА «Россия сегодня» заявил доцент Финансового университета при правительства РФ и политолог Павел Данилин.

Экспертная дискуссия была посвящена переговорам на высшем уровне президентов РФ и США, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Данилин подчеркнул, что с учетом изменений глобальной архитектуры решительные действия и резкие заявления от лидеров крупнейших мировых держав маловероятны — слишком много зависит от каждого публичного слова как для России и США, так и для их геополитических партнеров и союзников.

«Сегодня нельзя однозначно говорить как о быстром достижении мирного урегулировании украинского конфликта, так и о том, что данный вопрос вообще в конечном итоге станет ключевым в диалоге лидеров России и США. Ограничивать отношения двух стран одной только Украиной, с моей точки зрения, неверно», — подчеркнул Данилин.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев отметил, что переговоры на уровне лидеров стран — важный, но лишь один из этапов сложной и продолжительной дипломатической работы, в том числе — в вопросах выработки Россией и США общих решений по Украине. По его мнению, они станут отправной точкой процесса разрешения конфликта, но не его завершением.

«Требования, которые выдвигает Украина, в частности, прекращение огня до разрешения территориального и иных споров, едва ли будет принято», — полагает Межуев.

Он добавил, что перед окончательным завершением конфликта сторонам необходимо прийти к согласию по трем ключевым вопросам: территориальному, о будущем самой Украины в контексте гарантий безопасности для России, а также о будущем отношений РФ и Запада, и это может занять не один год.

Политолог Алексей Мартынов назвал запуск большого переговорного процесса на высшем уровне лидеров великих держав успехом, подчеркнув, что украинский трек в этом процессе — лишь эпизод.

Солидарное мнение высказал эксперт ЭИСИ Никита Сетов. Предстоящая встреча на Аляске, по его мнению, будет затрагивать гораздо большее количество тем, нежели украинский конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами