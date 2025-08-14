Переговоры глав РФ и США назвали важным этапом продолжительной дипломатической работы

С момента последней очной встречи президента России Владимира Путина с главой США мир сильно изменился, диалог на Аляске будет происходить в условиях новой геополитической реальности. Об этом на круглом столе ЭИСИ по теме «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания» в МИА «Россия сегодня» заявил доцент Финансового университета при правительства РФ и политолог Павел Данилин.

Экспертная дискуссия была посвящена переговорам на высшем уровне президентов РФ и США, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Данилин подчеркнул, что с учетом изменений глобальной архитектуры решительные действия и резкие заявления от лидеров крупнейших мировых держав маловероятны — слишком много зависит от каждого публичного слова как для России и США, так и для их геополитических партнеров и союзников.

«Сегодня нельзя однозначно говорить как о быстром достижении мирного урегулировании украинского конфликта, так и о том, что данный вопрос вообще в конечном итоге станет ключевым в диалоге лидеров России и США. Ограничивать отношения двух стран одной только Украиной, с моей точки зрения, неверно», — подчеркнул Данилин.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев отметил, что переговоры на уровне лидеров стран — важный, но лишь один из этапов сложной и продолжительной дипломатической работы, в том числе — в вопросах выработки Россией и США общих решений по Украине. По его мнению, они станут отправной точкой процесса разрешения конфликта, но не его завершением.

«Требования, которые выдвигает Украина, в частности, прекращение огня до разрешения территориального и иных споров, едва ли будет принято», — полагает Межуев.

Он добавил, что перед окончательным завершением конфликта сторонам необходимо прийти к согласию по трем ключевым вопросам: территориальному, о будущем самой Украины в контексте гарантий безопасности для России, а также о будущем отношений РФ и Запада, и это может занять не один год.

Политолог Алексей Мартынов назвал запуск большого переговорного процесса на высшем уровне лидеров великих держав успехом, подчеркнув, что украинский трек в этом процессе — лишь эпизод.

Солидарное мнение высказал эксперт ЭИСИ Никита Сетов. Предстоящая встреча на Аляске, по его мнению, будет затрагивать гораздо большее количество тем, нежели украинский конфликт.