В России подписана хартия добросовестных участников рынка меда

Роскачество, Ассоциация производителей и поставщиков продовольственной продукции (Руспродсоюз) и сеть X5, а также производитель меда «Берестов А.С.» подписали хартию добросовестных участников рынка меда. Об этом сообщила пресс-служба X5.

Уточняется, что хартия включает производителей, переработчиков, продавцов, платформы и организации, осуществляющие испытания продукции. Цель инициативы — формирование рынка качественного меда при соблюдении актуального российского законодательства, развития прозрачных методов работы и прослеживаемости оборота от поля до полки.

В частности, согласно результатам исследования Роскачества, в прошлом году лишь 20% торговых марок меда соответствовало обязательным требованиям законодательства. С сентября 2024-го в силу вступили поправки в ФЗ «О пчеловодстве», закрепившие идентификационные характеристики меда. По ним мед должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными не только законодательством РФ, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.

Сообщается, что изменения в законодательстве положительно отразились на рынке меда. Итоги исследования Роскачества в 2025 году показали, что из 20 популярных у россиян торговых марок меда обязательным требованиям соответствует уже 10.

В Роскачестве отметили, что хартия добросовестных участников рынка меда — важный инструмент для защиты потребителей и поддержки малых производителей, формирующий новый уровень доверия к российскому меду. Полный текст акта доступен на сайте Роскачества.

«2025 год объявлен Х5 годом качества, и для нас символично, что именно в «Перекрестке» появится первая в ритейле «чистая» медовая полка, на которой будет представлен только натуральный качественный продукт», — рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.

Авторы инициативы добавили, что также одной из задач хартии станет возрождение культуры ежедневного потребления меда в России.