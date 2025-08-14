На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк и ВШЭ провели летнюю школу для китайских студентов

Более 30 студентов из Китая провели неделю в летней школе в Москве
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Более 30 студентов из лучших университетов Китая провели неделю в летней школе «Управление цифровыми продуктами» Альфа-Банка и НИУ ВШЭ в Москве, сообщает пресс-служба банка.

В рамках летней школы студентам рассказали о ключевых трендах цифровой экономики и инструментах продуктового менеджмента. Студенты участвовали в разработке реальных сервисных решений, а также для них провели интенсив по дизайн-мышлению и продуктовым исследованием.

Как рассказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, для развития инновационных технологий необходим постоянный обмен идеями и опытом между странами.

«Мы видим большие перспективы сотрудничества российских и китайских специалистов в области цифрового продукта. Участники летней школы показали высокий уровень подготовки и желание внедрять передовые технологии», — сказал он.

По словам заместителя директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ивана Простакова, летняя школа стала пространством для совместного творчества и диалога.
«Мы видим, как студенты из Китая с интересом погружаются в российскую бизнес-среду, быстро осваивают новые инструменты и предлагают нестандартные решения», — сказал он.

В конце программы каждый участник получил сертификаты НИУ ВШЭ и Альфа-Банка о прохождении летней школы.

«У нас Китае хорошо развивается целый ряд ИТ направлений, но российский рынок отличается от нашего. Благодаря летней школе мы получили интересные инсайты и увидели, как мыслят российские предприниматели и как происходит развитие инноваций в России. Вся программа стала отличным ответом на мои ожидания», — рассказал студент Университет Тунцзы Цулэй Му.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами