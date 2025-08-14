Альфа-Банк и ВШЭ провели летнюю школу для китайских студентов

Более 30 студентов из Китая провели неделю в летней школе в Москве

Более 30 студентов из лучших университетов Китая провели неделю в летней школе «Управление цифровыми продуктами» Альфа-Банка и НИУ ВШЭ в Москве, сообщает пресс-служба банка.

В рамках летней школы студентам рассказали о ключевых трендах цифровой экономики и инструментах продуктового менеджмента. Студенты участвовали в разработке реальных сервисных решений, а также для них провели интенсив по дизайн-мышлению и продуктовым исследованием.

Как рассказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, для развития инновационных технологий необходим постоянный обмен идеями и опытом между странами.

«Мы видим большие перспективы сотрудничества российских и китайских специалистов в области цифрового продукта. Участники летней школы показали высокий уровень подготовки и желание внедрять передовые технологии», — сказал он.

По словам заместителя директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ивана Простакова, летняя школа стала пространством для совместного творчества и диалога.

«Мы видим, как студенты из Китая с интересом погружаются в российскую бизнес-среду, быстро осваивают новые инструменты и предлагают нестандартные решения», — сказал он.

В конце программы каждый участник получил сертификаты НИУ ВШЭ и Альфа-Банка о прохождении летней школы.

«У нас Китае хорошо развивается целый ряд ИТ направлений, но российский рынок отличается от нашего. Благодаря летней школе мы получили интересные инсайты и увидели, как мыслят российские предприниматели и как происходит развитие инноваций в России. Вся программа стала отличным ответом на мои ожидания», — рассказал студент Университет Тунцзы Цулэй Му.