Казаки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Северске

Артиллеристы 6-й казачьей бригады ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Северска. Об этом сообщили в Telegram-канале «3-я ударная».

«Наши казаки продолжают разбирать вражеские позиции. Артиллеристы 6-й казачьей бригады🇷🇺 уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Северске», — говорится в сообщении.

Авторы канала также опубликовали видео работы казаков-артиллеристов. Материал демонстрирует, что удар был нанесен с высокой точностью. такие действия позволили вывести из строя ключевые элементы инфраструктуры противника.

Ранее штурмовики 6-й казачьей бригады опубликовали запись продвижения к городу Северск в Артемовском районе ДНР. Как отметили авторы канала «3-я ударная», казаки «взяли очередную позицию украинских нацистов».

Напомним, Северск – город в северо-западной части Донбасса в Артемовском районе ДНР.