Пятый квартал жилого комплекса в Раменках введен в эксплуатацию

Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятого квартала проекта «Событие» на Мосфильмовской. Он состоит из двух 32-этажных домов в стиле ар-деко, рассчитанных на 569 квартир, и входит в состав проекта комплексного освоения территории в Раменках, сообщили в пресс-службе девелопера.

Уточняется, что в квартале спроектирован трехуровневый подземный паркинг с кладовыми помещениями, рассчитанный на более 380 машиномест. Также при благоустройстве проекта были разработаны дворы-сады с воркаут-зоной, детской площадкой, беседками и перголами с качелями, пешеходный сквер и площадка для игры в петанк.

Согласно информации девелопера, в «Событии» предусмотрена социальная инфраструктура формата «город в городе»: школы и детские сады, супермаркеты, торговые центры, спортивные комплексы, а также образовательные и творческие студии, салоны красоты и аптеки.

Девелопер уточнил, что в рамках проекта комплексного освоения территории в Раменках введено в эксплуатацию уже более 590 тыс. кв. м недвижимости и ведется создание ландшафтного парка «Событие» площадью 24 га. Первый участок парка уже открыт для посещения.