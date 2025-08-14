На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пятый квартал жилого комплекса в Раменках введен в эксплуатацию

В Москве введен в эксплуатацию пятый квартал проекта «Событие»
true
true
true
close
Донстрой

Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятого квартала проекта «Событие» на Мосфильмовской. Он состоит из двух 32-этажных домов в стиле ар-деко, рассчитанных на 569 квартир, и входит в состав проекта комплексного освоения территории в Раменках, сообщили в пресс-службе девелопера.

Уточняется, что в квартале спроектирован трехуровневый подземный паркинг с кладовыми помещениями, рассчитанный на более 380 машиномест. Также при благоустройстве проекта были разработаны дворы-сады с воркаут-зоной, детской площадкой, беседками и перголами с качелями, пешеходный сквер и площадка для игры в петанк.

Согласно информации девелопера, в «Событии» предусмотрена социальная инфраструктура формата «город в городе»: школы и детские сады, супермаркеты, торговые центры, спортивные комплексы, а также образовательные и творческие студии, салоны красоты и аптеки.

Девелопер уточнил, что в рамках проекта комплексного освоения территории в Раменках введено в эксплуатацию уже более 590 тыс. кв. м недвижимости и ведется создание ландшафтного парка «Событие» площадью 24 га. Первый участок парка уже открыт для посещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами