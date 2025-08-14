Российские врачи отправятся в Киргизию с волонтерской миссией

В Бишкек по программе «Миссия Добро» прибудут врачи из России

В Киргизии с 18 по 22 августа будет проходить международная волонтерская программа «Миссия Добро». В ее рамках из России в Бишкек приедут высококвалифицированные врачи разных специализаций, сообщили организаторы.

Уточняется, что в рамках программы российские врачи посетят медицинские центры и учреждения Бишкека, проведут мастер-классы и лекции для коллег и студентов медвузов, примут участие в круглых столах и проведут осмотры и консультации.

Каждый специалист будет закреплен за клинической базой, чтобы охватить большинство медицинских центров столицы. Врачей уже ждут пациенты с особо сложными случаями.

Сообщается, что «Миссия Добро» реализуется с 2021 года Россотрудничеством и ассоциацией Добро.РФ. В рамках добровольческих миссий российские специалисты из разных сфер (здравоохранения, образования, культуры, экологии) помогают людям и организациям по всему миру.

Организаторы сообщили, что за время реализации программы прошло уже 43 миссии, помощь получили свыше 15 тыс, иностранных граждан в более чем в 20 странах. В 2025 году программа будет расширена на государства СНГ.