На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о необходимости создания инклюзивных тарифов связи

Rambler&Co: 34% россиян считают важным создание тарифа для людей с ОВЗ
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (38%) считают, что в стране уделяется недостаточно внимания к созданию инклюзивных цифровых решений, следует из результатов опроса Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, как сильно в стране развиты цифровые решения для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Опрос показал, что 9% никогда не слышали о таких инициативах, а 29% отметили, что тарифы должны учитывать возможности всех категорий граждан.

По данным опроса, 35% россиян считают, что люди с ОВЗ при использовании смартфона и продуктов мобильной связи чаще всего сталкиваются с недостатком специализированных функций. Также 33% респондентов назвали сложную навигацию и управление, 17% — плохо адаптированный интерфейс, а 9% заявили об отсутствии субтитров для воспроизведения аудио.

Также опрос показал, что 34% россиян считают важным создание отдельного тарифа со специальными функциями, чтобы людям с ОВЗ было проще общаться. Чуть более трети (31%) хотят, чтобы мобильные операторы также развивали и другие тарифы и сервисы.

Что касается использования такого тарифа, 18% опрошенных стали бы пользоваться им для личных нужд, 25% выбрали бы его для пожилого родственника, а еще 15% — для близкого человека с инвалидностью.

Опрос проходил в июле и августе 2025 года. Всего в нем приняли участие 109 397 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами