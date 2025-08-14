Россияне рассказали о необходимости создания инклюзивных тарифов связи

Большинство россиян (38%) считают, что в стране уделяется недостаточно внимания к созданию инклюзивных цифровых решений, следует из результатов опроса Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, как сильно в стране развиты цифровые решения для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Опрос показал, что 9% никогда не слышали о таких инициативах, а 29% отметили, что тарифы должны учитывать возможности всех категорий граждан.

По данным опроса, 35% россиян считают, что люди с ОВЗ при использовании смартфона и продуктов мобильной связи чаще всего сталкиваются с недостатком специализированных функций. Также 33% респондентов назвали сложную навигацию и управление, 17% — плохо адаптированный интерфейс, а 9% заявили об отсутствии субтитров для воспроизведения аудио.

Также опрос показал, что 34% россиян считают важным создание отдельного тарифа со специальными функциями, чтобы людям с ОВЗ было проще общаться. Чуть более трети (31%) хотят, чтобы мобильные операторы также развивали и другие тарифы и сервисы.

Что касается использования такого тарифа, 18% опрошенных стали бы пользоваться им для личных нужд, 25% выбрали бы его для пожилого родственника, а еще 15% — для близкого человека с инвалидностью.

Опрос проходил в июле и августе 2025 года. Всего в нем приняли участие 109 397 человек.