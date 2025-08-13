«Лучше в такой брак не вступать»: Останина высказалась о проверке долгов перед свадьбой

Депутат Госдумы Нина Останина выступила против предложения разрешать будущим супругам проверять кредитную историю друг друга до брака, это нарушает банковскую тайну и противоречит традиционным ценностям. Об этом сообщает портал «Страсти».

В Госдуме предложили разрешить партнерам перед свадьбой запрашивать кредитную историю друг друга. Авторы инициативы считают, что это повысит финансовую прозрачность и поможет семьям планировать бюджет. Глава комитета Госдумы по защите семьи, депутат Нина Останина, назвала предложение неэтичным.

«Это противоречит нашим нравственным и культурным ценностям. Если брак строится только на расчете, лучше в него не вступать», — заявила она в беседе с изданием «Страсти».

Останина подчеркнула, что кредитная история, как и врачебная тайна, является конфиденциальной информацией. Парламентарий также усомнилась, что инициатива поможет улучшить демографическую ситуацию. По ее словам, вместо «страшилок» нужно разрабатывать реальные меры поддержки молодых семей.

Ранее в Госдуме предложили отменить домашние задания на выходные.