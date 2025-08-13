Депутат назвал ограничения звонков в мессенджерах мерой против мошенников

Решение о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp вызвано ростом мошенничества с использованием голосовых вызовов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянов.

«Мы видим взлет мошенничества с использованием механизмов сети интернет, и, конечно, голосовые звонки. Мошенники, прежде всего через WhatsApp и Telegram, не миновали за последние годы, наверное, ни одного человека», — заявил он.

По его словам, особенно остро проблема стоит перед старшим поколением, которое часто становится жертвой мошенников, однако молодежь также оказывается под угрозой: помимо финансовых афер, через эти платформы распространяются призывы к экстремистской и террористической деятельности.

«Соответственно, то, что произошло с WhatsApp и Telegram — это вполне понятная история. Вопросы об ограничении деятельности преступных элементов — это безопасность каждого конкретного человека и безопасность страны в информационной сфере», — добавил депутат.

Кирьянов отметил, что выбор именно этих двух мессенджеров объясняется их несоответствием российскому законодательству.

«WhatsApp как часть компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) давно, что называется, не соблюдает российское законодательство. Естественно, все наши законодательные меры о приземлении, о подключении к взаимодействию с регулятором не были выполнены ни WhatsApp, ни Telegram», — отметил эксперт.

По его словам, ограничения голосовых вызовов — это ответ на наплевательское отношение компаний к требованиям закона.

Кирьянов уверен, что новые меры помогут снизить число мошеннических звонков. «Убежден, что да. Но также убежден, что это не последний шаг и не последняя мера», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что законодатели продолжают работать вместе с профильными ведомствами, чтобы защитить граждан от угроз, связанных с финансовой безопасностью, а также от противоправных действий экстремистской и террористической направленности.

Эксперт подчеркнул, что ограничения голосовых вызовов — это лишь часть комплексных мер, направленных на повышение безопасности в информационной среде. Дальнейшие шаги будут зависеть от эффективности текущих решений и уровня угроз.

Ранее Минцифры РФ назвало условие восстановления доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp. В ведомстве отметили, что доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению законодательства РФ.