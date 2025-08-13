Нейрохирург дала 12-летней дочери просверлить пациенту череп и попала под суд

В Австрии хирург дала 12-летней дочери просверлить мужчине череп и попала под суд

В Австрии перед судом предстанет нейрохирург, которая разрешила своей 12-летней дочери провести сложную манипуляцию во время экстренной операции. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По информации издания, инцидент произошел в региональной больнице Граца 13 января 2024 года. Женщина-нейрохирург пригласила дочь в операционную и дала ей просверлить голову 33-летнему фермеру, который получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения на него дерева. После операции женщина похвасталась своей дочерью коллегам, и новость быстро вышла за пределы узкого медицинского круга.

Пациент спустя несколько месяцев после инцидента узнал о том, что медицинские манипуляции ему проводил ребенок, из СМИ.

«Я слышал об этом громком случае, но не подозревал, что тем пациентом был я. Чувствую себя подопытным кроликом», — заявил мужчина в беседе с журналистами.

После этого потерпевший подал на медика в суд, обвинив ее и ее коллегу, который также присутствовал в операционной, в причинении телесных повреждений.

Ранее в Алма-Ате врачи забыли марлю внутри роженицы вовремя кесарева сечения и женщина девять месяцев мучилась от болей.