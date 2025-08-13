«Роснефть» увеличила объем «зеленых» инвестиций до 74 млрд рублей

«Роснефть» отчиталась о работе в области устойчивого развития по итогам 2024 года. В этот период компания продолжила реализацию основных целей стратегии, направленных на увеличение эффективности деятельности, заботу о людях и бережное отношение к окружающей среде, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Cообщается, что одним из главных приоритетов деятельности компании является экологическая ответственность. Она последовательно увеличивает объем «зеленых» инвестиций, по итогам года он достиг 74 млрд рублей. Средства, как рассказали в «Роснефти», направляются на программы повышения надежности трубопроводов, строительство инфраструктуры по утилизации ПНГ, снижение выбросов и ряд других проектов.

Также компания продолжает высадку деревьев — в 2024 году по всей России по ее инициативе посажено свыше 11 млн деревьев различных пород.

Кроме того, доля оборотной и повторно-последовательно используемой на предприятиях «Роснефти» воды превысила 93,7%, что, как пояснили в компании, позволило снизить объемы воды, забираемой из внешней среды.

В «Роснефти» добавили, что компания продолжает работу по рекультивации земель, в том числе «исторического наследия», с 2022 года восстановлено свыше 280 га, из них 45 га — в прошлом году. А также запустила уникальную программу «Тамура» для получения информации о состоянии ключевых видов животных Арктического региона.

Подчеркивается, что «Роснефть» продолжила системную работу по созданию комфортных и безопасных условий для сотрудников, в том числе трудящихся в удаленных районах и в условиях сурового климата. В частности, развивает концепцию «умного поселка» — современного формата вахтовой инфраструктуры с цифровыми сервисами, мобильными приложениями и автоматизированными бытовыми системами.

В компании добавили, что также «Роснефть» поддерживает инициативы в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, в рамках которых осуществляет строительство и ремонт учебных заведений в регионах присутствия, развивает добровольческое движение «Платформа добрых дел» и корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни».