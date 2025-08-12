«РН-Юганскнефтегаз» выпустил более 4,6 млн мальков в водоемы ХМАО

Компания «РН-Юганскнефтегаз», входящая в структуру «Роснефти», продолжила работу по воспроизводству водных биоресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на сайте «Роснефти». В июле в водоемы Обь-Иртышского бассейна было выпущено более 4,6 млн мальков ценных видов рыб

В рамках экологической программы компания выпустила более 2,2 млн мальков пеляди, 707 тыс. муксуна, а также молодь краснокнижных пород: более 1,24 млн нельмы и 358 тыс. сибирского осетра.

«Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из значимых направлений стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия реализуют ряд комплексных программ по сохранению биоразнообразия и природных ресурсов в регионах своей деятельности», — говорится в сообщении.

В «РН-Юганскнефтегазе» уточнили, что специалисты компании занимаются воспроизводством водных биоресурсов с 2017 года. За этот период в водоемы Югры выпущено около 300 млн мальков особо ценных и промысловых видов рыб.

В этот раз компания впервые выпустила в Обь молодь нельмы – ценной рыбы семейства лососевых. Отмечается, что мальков выращивали в специализированных рыбоводных хозяйствах при оптимальных условиях: поддерживалась постоянная температура воды и ее насыщение кислородом. Как уточинли в компании, такие меры обеспечивают высокую выживаемость молоди в естественной среде.