Социального архитектора назвали профессией будущего в России

Появление и развитие профессии социального архитектора — продолжение эволюции общественных процессов российского общества, это профессионалы будущего, которые способны отвечать на актуальные запросы и создавать устойчивые долгосрочные модели развития. Об этом на круглом столе ЭИСИ «Общественная миссия социальной архитектуры» заявила политолог Анна Федорова.

В свою очередь, глава РАПК Фирдус Алиев подчеркнул, что ключевым направлением работы социальных архитекторов является общественное благо, однако они не монут работать сами по себе, их главная задача — вовлечение жителей страны в формирование соцсреды.

Также профессию социального архитектора и ее становление обсудили участники конференции в Севастопольском государственном университете. В частности, глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что сегодня стране нужны конкретные социальные технологии, помогающие проектировать социальные нововведения и эффективно воплощать их на практике с учетом интересов и потребностей жителей России.

Социолог подчеркнул, что направление — целенаправленные активные шаги для создания новых форм социальной организации общества. «Нам предстоит соединять подходы разных наук и искать наиболее эффективные сочетания. В будущем это может вырасти в отдельную науку», — дал проноз Федоров.

Глава ВЦИОМ призвал содействовать развитию и распространению в России технологий, культуры и практик соцпрогнозирования и проектирования, а также запустить процесс формирования «Картины будущего» и начать поиск путей ее корректировки — через реализацию конкретных социальных проектов.

Политконсультант Ярослав Игнатовский, в свою очередь, рассказал о проектах социальной архитектуры, которые уже реализуются в регионах России, в частности, в Пензенской области.

«Мы заметили, что у жителей региона появился ярко выраженный запрос на создание собственного бренда, которым они могли бы гордиться. Так возникла идея организации первого международного фестиваля этнического творчества «Абашевские узоры», который способствовал укреплению местной идентичности», — сообщил Игнатовский.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что на фоне формирования в России собственного подхода к конструированию всех соцпроцессов и создания образа будущего, отвечающего на запросы максимально широкого круга граждан, социального архитектора можно назвать профессией будущего.