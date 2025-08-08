На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сенеже запустили «Министерство контента»

В мастерской управления «Сенеж» стартовал модуль для блогеров и госслужащих
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Командный модуль трека «Министерство контента» всероссийского проекта «ТопБЛОГ» открылся в мастерской управления «Сенеж». В его рамках блогеры и государственные служащие объединились, чтобы создавать медиапроекты для информирования граждан о стратегических целях и приоритетах развития РФ, а также их вовлечение в обсуждение и формирование общего видения будущего страны, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Уточняется, что «Министерство контента» — одно из направлений пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ», созданное совместно с мастерской управления «Сенеж» для установления прямого и содержательного диалога государства и общества через современные медиаформаты.

В фокусе проекта — пять направлений: культура и творчество, здоровье, агротехнологии, наука и образование, туризм. Каждое курирует профильное федеральное ведомство. Организаторы подчеркнули, что это первая в стране образовательная программа, сочетающая как запросы министерств, так и творческую энергию блогеров.

«Сегодня для госорганов умение работать с авторами в интернете — важная задача, которую нужно уметь решать. В федеральных министерствах обычной пресс-службы, взаимодействующей только со СМИ, уже недостаточно. Нужны полноценные медиаслужбы со специалистами по работе с блогерами, таргетологами и промпт-инженерами. Мы только начинаем внедрять такие подходы», — отметил замглавы управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Интерес к программе, по словам организаторов, стал рекордным: на участие в треке поступило около 8,5 тыс. заявок из всех регионов страны. После портфолио-отбора 600 блогеров и 100 представителей министерств прошли обучение в формате программы дополнительного профессионального образования от мастерской управления «Сенеж». В финал командного модуля вышли 150 лучших.

В ходе обучения они будут разбиты на пять тематических команд по 30 человек, каждая объединит блогеров и представителей федеральных министерств. После модуля участники в течение трех месяцев будут дорабатывать и тестировать решения, а 17-19 ноября соберутся в «Сенежe», чтобы представить результаты и готовые продукты руководителям федеральных министерств. Встреча станет финалом трека.

