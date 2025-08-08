Названы продукты, защищающие от образования камней в почках

Врач Сагова: цитрусовые и клетчатка защищают от образования камней в почках

Рацион человека напрямую влияет на здоровье почек, в частности — на процесс образования камней. Одни продукты могут провоцировать их появление, другие — напротив, способствуют профилактике. О том, какие из них помогают снизить риск мочекаменной болезни, «Газете.Ru» рассказала врач-нефролог «СМ-Клиника» Танзила Сагова.

По словам специалиста, одними из самых эффективных «защитников» от камней в почках являются цитрусовые — лимоны, лаймы, апельсины. Это объясняется высоким содержанием лимонной кислоты, которая увеличивает pH мочи и препятствует кристаллизации солей.

Еще один важный элемент питания — клетчатка, которая помогает регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать нормальный метаболизм. Поэтому врач советует включить в повседневный рацион свежие овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами.

«Полезны в этом отношении и цельнозерновые продукты — овсянка, бурый рис, киноа и бобовые (чечевица, фасоль, нут). Помимо клетчатки они содержат магний, защищающий от образования камней в почках», — добавила Сагова.

Немаловажную роль играют и молочные продукты с низким содержанием жира. Как объяснила нефролог, содержащийся в них кальций связывает оксалаты в кишечнике, уменьшая их попадание в кровь и, как следствие, в мочу. Это существенно уменьшает риск образования оксалатных камней.

«Отдавайте предпочтение нежирным источникам белка — курице, рыбе, яйцам. В отличие от красного мяса и субпродуктов, они содержат меньше пуринов, что снижает риск появления мочекислых камней», — подчеркнула специалист.

При этом она обратила внимание, что не менее важным фактором профилактики мочекаменной болезни остается поддержание водного баланса в организме. Как показали крупные исследования, у людей, пьющих менее 1,5 л воды в сутки, вероятность образования камней почти в полтора раза выше по сравнению с теми, кто потребляет более 2,5 л в день.

В заключение специалист напомнила о продуктах, которые стоит ограничить. Среди них — овощи с высоким содержанием оксалатов (шпинат, ревень, свекла), избыток поваренной соли и продукты, богатые пуринами (например, красное мясо, некоторые морепродукты и субпродукты).

«И помните, что при любых тревожных симптомах следует обязательно обратиться к врачу. Только он сможет провести точную диагностику и подобрать диету, подходящую именно вам. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — резюмировала Сагова.

Ранее были названы неочевидные симптомы болезней почек.