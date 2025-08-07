На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин лишился зрения после ссоры с возлюбленной

В Хабаровске женщина вонзила нож в глаз приятелю во время ссоры
Прокуратура Хабаровского края

В Амурске вынесен приговор местной жительнице за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, пострадавший лишился зрения. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемая распивала спиртные напитки у себя дома в компании знакомых. С одним из мужчин у хозяйки квартиры произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и вонзила лезвие в глаз оппонента. Пострадавший выжил, но ослеп на один глаз.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина заявила, что нанесла удар, защищаясь. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы.

До этого в Петербурге женщина попала в реанимацию после избиения сожителем. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы, резаную рану под левой ягодицей и токсическую энцефалопатию. Полиция задержала подозреваемого мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный мужчина с ножом напал на девушку в петербургском баре.

