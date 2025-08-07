Россиянин лишился зрения после ссоры с возлюбленной

В Хабаровске женщина вонзила нож в глаз приятелю во время ссоры

В Амурске вынесен приговор местной жительнице за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, пострадавший лишился зрения. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемая распивала спиртные напитки у себя дома в компании знакомых. С одним из мужчин у хозяйки квартиры произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и вонзила лезвие в глаз оппонента. Пострадавший выжил, но ослеп на один глаз.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина заявила, что нанесла удар, защищаясь. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы.

