На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «письмами ГИБДД»

МВД: мошенники рассылают фальшивые штрафы от ГИБДД для кражи данных
true
true
true
close
Nigel Graver/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые письма якобы от Госавтоинспекции с целью кражи данных банковских карт или установки вредоносного программного обеспечения. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнил член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, злоумышленники рассылают сообщения по электронной почте или через мессенджеры с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикрепляют PDF-документ, стилизованный под официальное постановление, в котором могут быть указаны настоящие имя адресата, номер автомобиля или другие персональные данные — это создает у получателя иллюзию подлинности.

В теле письма размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонний интернет-ресурс. После перехода возможны два сценария.

В первом случае пользователь попадает на фальшивый сайт, внешне копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС-сообщений.

Во втором — ссылка ведет на вредоносный сайт, автоматически загружающий на устройство вредоносное ПО. Такие программы способны перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, а также использовать камеру и микрофон.

В МВД напомнили, что настоящие уведомления о штрафах направляются исключительно через официальные каналы, в том числе через портал «Госуслуги».

Ранее стало известно об активном использовании мошенниками фальшивых QR-кодов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами