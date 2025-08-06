В Ленобласти мужчина избил соседа по даче за замечание о шуме

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства ссоры между соседями по даче, в результате конфликта медицинская помощь потребовалась 69-летнему пенсионеру. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в СНТ «Большие пороги», 69-летний мужчина сделал замечание соседу по из-за шума и попросил соблюдать тишину в ночное время. Между дачниками возникла ссора, шумный сосед набросился на пожилого мужчину с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностированы черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, носа и ребер. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Пензе местный житель избил соседа бутылкой за отказ вместе выпить, мужчина попал в больницу. Местный житель распивал спиртные напитки. Увидев своего соседа, он предложил ему присоединиться, но получил отказ. В ответ на это злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове, а затем нанес несколько ударов кулаками по лицу. Потерпевшего госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина с арбалетом угрожал соседу, косившему траву.