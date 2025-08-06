На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат рассказал о скором появлении «Госуслуг» в мессенджере MAX

Депутат Горелкин: мессенджер MAX серьезно подходит к вопросам безопасности
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Через несколько недель в мессенджере MAX появятся «Госуслуги», написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин после общения с разработчиками национального мессенджера.

Он отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще 2 месяца назад.

«Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг. Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — заявил Горелкин.

Депутат добавил, что, по словам разработчиков мессенджера, защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед командой MAX.

«Применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры», — сказал Горелкин.

По мнению депутата, другие мессенджеры, которые представлены на российском рынке, вряд ли подходят к вопросам безопасности так же серьезно.

«Страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий», — заключил Горелкин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами