Депутат рассказал о скором появлении «Госуслуг» в мессенджере MAX

Через несколько недель в мессенджере MAX появятся «Госуслуги», написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин после общения с разработчиками национального мессенджера.

Он отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще 2 месяца назад.

«Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг. Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — заявил Горелкин.

Депутат добавил, что, по словам разработчиков мессенджера, защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед командой MAX.

«Применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры», — сказал Горелкин.

По мнению депутата, другие мессенджеры, которые представлены на российском рынке, вряд ли подходят к вопросам безопасности так же серьезно.

«Страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий», — заключил Горелкин.