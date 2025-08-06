В Московской области откроют три новых кластера «Профессионалитета»

В Московской области 1 сентября откроются три новых кластера федеральной программы «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые площадки разместятся в Электростали, Серпухове и Долгопрудном, увеличив число действующих кластеров до 17.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил рост интереса к среднему профессиональному образованию. По его словам, на сегодняшний день в регионе 6 из 10 школьников после 9 класса выбирают колледжи для продолжения обучения.

«В регионе 37 колледжей, и мы стараемся создавать там современные и комфортные условия, чтобы ребята могли приобретать необходимые навыки и компетенции на лучшем оборудовании под руководством высококлассных мастеров », — добавил Воробьев.

Новые кластеры создаются совместно с крупными работодателями. В Электростали при поддержке Росатома (АО «Машиностроительный завод») запустят атомный кластер на базе Электростальского колледжа. В него войдут 3 учреждения среднего профессионального образования и 3 работодателя. Для студентов подготовят учебно-производственные зоны по материаловедению, сварке и токарной обработке металлов.

В Серпухове откроется кластер по робототехнике при Губернском колледже. Проект реализуется совместно с ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ». В состав объединения войдут 5 колледжей. Здесь будут доступны лаборатории по вакуумным системам, магнитным системам, эксплуатации систем измерений и обработке сигналов.

В Долгопрудном появится ИТ-кластер с центром в Физтех-колледже. Помимо него, в объединение войдут еще 7 образовательных организаций и 2 работодателя. Основным партнером выступает Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики.